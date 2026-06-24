【動画】ミセス大森元貴のギターレコーディング／「風と町」レコーディングビハインド＆MV Mrs. GREEN APPLE公式Xで、大森元貴の「風と町」レコーディングビハインドムービーが公開された。 ■「むずっ！」と言いながら演奏に集中する大森 大森はヘッドホンの上から黒いもふもふ付きキャップを被り、上下無地のブラックコーデで登場。マイクを前にして座り、アコースティッ