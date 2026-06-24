メッツの千賀滉大投手が23日（日本時間24日）、本拠地シティーフィールドでのカブス戦に先発登板。3回2／3を投げて、3安打7失点6四死球6奪三振と振るわず。今季勝ち星なしの6敗目を喫し、防御率は10.08まで落ち込んだ。試合はメッツが6－9で敗戦。カルロス・メンドーサ監督は「近日中にかなり深い話し合いをする」と明言。千賀は先発ローテーションから外されると見られている。メッツは主砲