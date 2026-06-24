ヴィクトリーナ姫路は24日、日本代表アウトサイドヒッターの秋本美空（19）が2026-27シーズンにセリエA女子のブスト・アルシーツィオへレンタル移籍することを発表した。 元女子日本代表の大友愛さんを母に持つ秋本は、2023年の女子U19世界選手権でベストスコアラーとベストアタッカーに輝くと、共栄学園高校のキャプテン兼エースとして2025年の全日本バレーボール高