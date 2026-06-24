奈良県平群町のメガソーラー建設工事をめぐる裁判。大阪高裁は「審査基準などに不合理な点がある」などとして、奈良県に対し開発許可を取り消す判決を言い渡しました。この逆転勝訴を受けて住民らは24日、直ちに工事を止めるよう大阪高裁に執行停止を申し立てました。 ■どんな裁判だったのか 周辺住民らは、メガソーラーの設置工事について「下流の川が水を流せる能力を十分に考慮できておらず、開発で