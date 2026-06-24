ヤクルト本社の株主総会が24日、都内のホテルで開かれた。株主からは、開幕前の低評価を覆し、上位争いを繰り広げているヤクルトスワローズへ、喜びの声が多数挙がった。総会後に囲み取材に応じた林田哲哉球団社長は「我々はチームが勝ちを届けられような環境、条件を整えるのが仕事」と変わらぬバックアップを約束。就任1年目の池山隆寛監督には「彼はミスしたプレーや選手に文句を言わない。あの懐というか、度量というのは