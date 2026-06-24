フリーアナウンサーの中川安奈（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのノースリーブ姿で“近況”報告した。「今日も朝4時30分〜スタジオのみなさんと元気に楽しくW杯観戦しました体内時計がすごいことになってます笑日中は日本時間に合わせたお仕事をして…また明日早朝からDAZNPARTYLIVEよろしくお願いします」とつづり、ピンクのノースリーブ姿の写真をアップした。中川アナは現在、DAZNの新感覚デ