ファミリーマート日野屋黒保根店の脇に設置した、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」＝24日午前、群馬県桐生市クマによる被害を減らそうと、ファミリーマートは24日、群馬県桐生市の山あいに位置する「日野屋黒保根店」で、野生動物を撃退する、オオカミを模したロボット型の装置「モンスターウルフ」導入の実証実験を報道陣に公開した。実験は来年1月まで。効果を検証し、他店舗への導入を検討する。モンスターウルフはク