◇インターリーグドジャース12―3ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でツインズに大勝し、連勝で貯金を今季最多タイの22とした。先発のジャスティン・ロブレスキ投手（25）は7回5安打2失点の好投で今季9勝目を手にした。安定感抜群の投球だった。投球のポイントとなったのは3回だった。無死からベッツの失策で走者を塁上に背負うと、2番・バクストンに左中間への二塁打を浴び