お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が、23日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街SP」（午後10時）に出演。ロケ滞在時間に共演陣が仰天した。この日は「MCだらけのコスられない熱海日帰り旅」と題し、くりぃむしちゅー有田哲平、ブラックマヨネーズ小杉竜一、SUPER EIGHT村上信五らが熱海ロケを実施した。大つり橋で有名な三島スカイウォークで、最新アクティビティー「ロングジップスライド」を体験するシーン。案