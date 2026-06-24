◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）巨人戦が降雨のため、中止と発表された。広島の中止は今季６度目。床田寛樹投手が先発予定だった。チームは前夜の同戦で敗れ、連勝がストップ。借金は１３に戻った。この日の試合前時点で、４位・ＤｅＮＡとゲーム差なしの５位。２６日からの阪神３連戦（マツダ）から仕切り直す。