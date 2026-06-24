◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）巨人は２４日、午後６時から広島戦を予定していたが雨天中止と発表された。広島は朝から強い雨が降り続き、この後の予報も悪く天候の回復が見込めないと判断された。広島は床田、巨人は西舘の先発予定だった。巨人の雨天中止は４月９日の広島戦（マツダ）、４月１５日の阪神戦（甲子園）に続き今季３度目。今回はマツダでの２連戦の予定で、２３日の初戦は巨