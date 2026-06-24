ガールズグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」が７月２９日に行う２度目の単独コンサートをＣＳテレ朝チャンネルが午後６時半より独占生中継することが２４日、分かった。秋元康氏プロデュースの「ＩＤＯＬ３・０ＰＲＯＪＥＣＴ」オーディションで最終審査に残りながらも不合格となった１７人が「ＦＩＮＡＬＩＳＴ」の名義でグループを結成。約１年の下積み期間を経て、２０２４年１０月に新グループとして結成された。昨年１月に