【モデルプレス＝2026/06/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、23日放送の日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。timelesz（タイムレス）のメンバーと食事会をした時のエピソードを明かした。【写真】33歳人気STARTOアイドル、可愛すぎる姪とのプラベショット◆山田涼介、timeleszメンバーと食事会へこの日の放送で番組MCの松島聡は「山田くんが出演されていたフェスにtimeleszも出演したんで