タレントのタモリと、京大ｉＰＳ細胞研究所名誉所長・山中伸弥教授が２４日、ＮＨＫの番組「知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（隔月土曜・後７時３０分）の会見を東京・渋谷の同局で行った。昨年７月にスタートし、２人がＭＣを務めてきた知的探求エンターテインメント番組。この日は、今年７月４日に放送される「宇宙とは何か？」の回から歌手のＭＩＳＩＡがＭＣ陣に加わることが発表された