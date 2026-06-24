【モデルプレス＝2026/06/24】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の若葉のあが6月22日、自身のInstagramを更新。金髪姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「2次元級のビジュアル」17歳人気アイドル、雰囲気ガラリの金髪ショット◆若葉のあ、エフェクトで金髪に変身若葉は「金髪もだいすき？」とつづり、エフェクトで髪色を金に変えた姿を動画で公開。普段の濃いブラウンの髪色とはガラリと印象が異なる、透明感あふれる金