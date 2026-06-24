今村聖奈騎手にＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルをもたらしたことで大きな注目を集めているオークス馬ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に来春、同じ血統のきょうだいが誕生する予定であることが分かった。オークス制覇後に、母ハッピーヴァリューにオルフェーヴルを種付けしたことを明かしていた飛野牧場の飛野正昭代表は「無事に受胎していることを確認しているので、来年が楽しみです。当歳