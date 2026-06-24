共産党の山添拓参院議員が2026年6月23日にXを更新。同日に沖縄県の平和祈念公園で営まれた「沖縄全戦没者追悼式」でのヤジに対し、高市早苗首相が「いま日本は戦争をやっておりません」とコメントしたことを批判した。「軍事一辺倒にひた走っている」高市首相は「沖縄全戦没者追悼式」に参列してスピーチを行ったが、その際、参列者から「戦争をやめろ」といったやじが飛び交った。その後の記者団の取材でやじについて「どういう風