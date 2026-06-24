◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦クロアチア１―０パナマ（２３日、トロント競技場）前回大会３位のＦＩＦＡランク１５位のクロアチアは同４０位のパナマと対戦し、１―０で今大会初勝利＆初勝ち点を挙げた。負ければ１次リーグ敗退のピンチで踏みとどまった。「女神」の後押しもあった。クロアチアの名物サポーターとして知られるイヴァナ・ノールさんは、自身のインスタグラムを更新し、会場のトロント競技場を