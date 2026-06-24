仕事帰りや外出先から戻り自分の自転車に向かうと、そこには「先客」が。そんなシュールな光景が今SNSで話題だ。 【写真】わが家のような表情で自転車カゴに居座る猫ちゃん 自転車を堂々と占拠し持ち主をじっと見つめる猫の姿。画像では、猫が「ここは自分の場所だ」と言わんばかりの風格で座り込み、困惑する投稿者と対峙する様子が収められている。投稿は「これは乗れない！」と話題となり、23万いいねを獲得した。この