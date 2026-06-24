東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市は2026年7月1日から「未来投資応援補助金」の受付を始めます。 物価高騰などの影響を受ける市内の事業者に対し、将来に向けた投資を促すのが目的です。新事業や事業分野の拡大、生産性向上につながる投資を支援します。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用します。 補助対象経費の合計が税抜き25万円以上の事業に対し、補助率4分の3、上限50万円を補助します。継続