W杯6大会連続ゴールの偉業達成FIFA北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場しているポルトガル代表は、現地時間6月23日に行われたグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦して、5-0で勝利した。この試合でFWクリスティアーノ・ロナウドは前人未踏のW杯6大会連続となるゴールを含む2得点の活躍を見せた。試合後には中継カメラに向かって「I’m Back！（戻って来たぞ）」と二度言ったことも話題に。英衛星放送「BBC」は、「『I’m