サッカーJ2のモンテディオ山形は、ディフェンダー2人の完全移籍加入と、ミッドフィルダー1人の完全移籍を発表しました。モンテディオ山形は、ジュビロ磐田からディフェンダーの森岡陸選手（27）が完全移籍で加入すると発表しました。森岡選手は静岡県出身で、身長181cm、右利きのディフェンダーです。これまでジュビロ磐田でプレーし、J1通算22試合、J2通算25試合に出場しています。また、鹿