韓国合同参謀本部（合参）は24日、「韓国軍は23日夜、中部戦線で北朝鮮軍兵士1人の身柄を確保した」と明らかにした。続いて「昨夜午後10時ごろ徒歩で南下してきたもので、武器は所持していなかったと把握している」とし、「熱源を識別した後、通常通り誘導作戦を実施した。追跡部隊など特異な動向はなかった」と説明した。その上で「関連する詳細事項については関係機関が調査中だ」と付け加えた。該当の兵士は亡命の意思を表明し