吉本新喜劇GM会見が24日、大阪市内で行われ、間寛平GM（76）らが出席。「金の卵13個目」として新喜劇入りしたルーキー井下大活躍（40）藤井遙佳（24）は「よしもとお笑いレストラン吉本新喜劇プラス」（7月18、19日、よしもと道頓堀シアター）をPRした。同公演は井下、藤井と生島碧宙、ura−kei、林ゆいら「13個目」の初陣となる。サポート役として佐藤太一郎、五十嵐サキ、小西武蔵が共演。小西は脚本も担当する。藤井は「大好