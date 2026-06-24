安田大サーカスのクロちゃんが２３日、テレビ東京「あちこちオードリー」で、「今年の目標はリチとの復縁」と断言した。オードリー若林から、新しい恋愛は？と聞かれたクロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と言い出し、若林も「もういいって」と苦笑い。クロちゃんは「だから、オレはやっぱり持ってますよ」といってリチさんに渡すはずだった１６３万円の婚約指輪を取りだした。そして今でもリチさんとは「