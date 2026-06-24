連日盛り上がりを見せているFIFAワールドカップ(W杯)北中米大会。元イングランド代表で、インテル・マイアミCFのオーナー、デビッド・ベッカムは13日の初戦、米国パラグアイ戦を友人の俳優トム・クルーズと一緒に観戦し話題になった。そんなベッカムの家族内では、デビッド＆ヴィクトリア夫妻と長男ブルックリン＆ニコラ・ペルツ夫妻の対立が以前からうわさされてきたが、今回のW杯でも家族バトルが表面化