昨年皐月賞、有馬記念を制し、今年初戦の宝塚記念9着後、放牧に出ているミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）はX線検査で右前脚の膝の状態を確認したところ、橈骨（とうこつ）遠位端に骨膜が出ているなど全体的にすっきりしないため、夏休みの間に社台ホースクリニック（北海道苫小牧市）でクリーニング処置を受けることが決まった。24日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。23日発で栗東トレセン近郊