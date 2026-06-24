元自民党衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は24日、テレビ朝日系「大下容子ワイド!スクランブル」（月〜金曜午前10時40分）に生出演。これまで緊密だったトランプ米大統領とイタリアのメローニ首相の関係が、米国のイラン攻撃を機に悪化していることに関する話題の中で、日本外交のあり方に関する私見を述べた。就任前、政治的立場が「極右」ともいわれたメローニ氏は就任後、現実路線を取り、各国首脳の信頼を獲得。欧州の首脳に批判