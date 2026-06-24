ダイアモンド☆ユカイ（64）が24日、東京・SHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースで行われた米アニメ映画「トイ・ストーリー5」（アンドリュー・スタントン、ケナ・ハリス監督、7月3日公開）公開記念歌唱イベントに登壇。作曲家ランディ・ニューマンが生み出したシリーズを象徴する楽曲で、自身も1995年（平7）の第1作から歌い続けてきた「君はともだち」を歌唱した。ユカイは、ともに登壇した元AKB48の前田敦子（34）に「渋谷のど