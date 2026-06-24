バレーボールＳＶリーグのヴィクトリーナ姫路は２４日、女子日本代表の秋本美空（１９）が来季からイタリア・セリエＡのアルシーツィオにレンタル移籍することを発表した。秋本はチームを通して「このたび、２０２５−２６シーズンから、イタリア・セリエＡの『ＵＹＢＡＶｏｌｌｅｙＢｕｓｔｏＡｒｓｉｚｉｏ』へレンタル移籍することになりました。世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい