ソフトバンクで通算74試合にした笠谷俊介投手（29）が今季からプロ野球独立リーグ、九州アジアリーグの大分Bリングスでプレーしている。野手にも挑戦中。盗塁を決めるなど二刀流の活躍を見せている。地元で奮闘する今の思いを届ける。ホークスファンにとって新鮮な場内アナウンスが大分商時代、慣れ親しんだ別大興産スタジアムに響いた。「8番、ファースト、笠谷俊介」太鼓の音と、拍手を背に左打席へ立った。6月15日にあ