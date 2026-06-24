お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。元彼女のリチ（29）を好きだと再認識したエピソードを語った。クロちゃんは「今年の目標がリチとの復縁なんですけど」と答え、スタジオを笑わせ「リチは2週間に1回ぐらい会ってます」と連絡も取っていることを語った。クロちゃんは「フラれたときに悲しすぎたから、次の日にLINEで『友だちに戻りませんか