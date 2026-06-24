「日本ハム−ロッテ」（２４日、エスコンフィールド）「ファイターズチャンピオンシリーズ２０２６」として開催され、２０１６年の日本一に導いた中田翔氏、レアード氏、増井浩俊氏、谷元圭介氏のレジェンド選手が登場。ファーストピッチセレモニーが行われた。当時のユニホームを着て登場し、それぞれ現役選手に向けて投球。背番号６を背負った中田氏は現在チームをけん引するスラッガー、万波に向けて、レアードはレイエス