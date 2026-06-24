前田敦子（34）が24日、東京・SHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースで行われた米アニメ映画「トイ・ストーリー5」（アンドリュー・スタントン、ケナ・ハリス監督、7月3日公開）公開記念歌唱イベントに登壇。19年3月に生まれた7歳の長男が「うちの子は、ママかウッディ、どっちが先か分からないくらい、初めてしゃべった言葉」くらい「トイ・ストーリー」シリーズが大好きだと開かした。きっかけは、息子が「トイ・ストーリー」を