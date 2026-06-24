韓国軍が確保した北朝鮮兵士1人が、亡命の意思を示していることが分かりました。韓国軍合同参謀本部は24日、北朝鮮との軍事境界線付近で23日夜、北朝鮮兵士1人の身柄を確保したと発表しました。聯合ニュースによりますと、この兵士は韓国への亡命の意思を示しているということです。韓国軍は当時の詳しい状況について調査を進めています。2025年10月にも、北朝鮮兵士1人が軍事境界線を越えて亡命の意思を示し、韓国軍が身柄を確保