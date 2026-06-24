モデルでタレントの藤田ニコル（28）が24日、Xを更新。TBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」に復帰することを報告した。同番組のポストを引用する形で「まずはラジオ復帰しますので(2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね)」と伝えた。「久しぶりだから皆さんメールください」とリスナーに呼びかけた。この発表にフォロワーからは「無理せず楽しんでください」「ラジオ復帰おめでとう」