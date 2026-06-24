今月1日時点の秋田県の人口はおよそ86万6,000人で、先月から1,100人余り減りました。4月に29万人を割り込み先月回復した秋田市も、再び28万人台となっています。県によりますと、先月1か月間で県内では231人が生まれ、1,252人が死亡しました。1,021人の自然減です。また、県外への転出者が県内への転入者より多く80人の社会減となりました。これにより今月1日時点の県人口は、先月から1,101人減少し、86万5,885人でした。県人口の