紀文食品は23日開催の株主総会及び取締役会で代表取締役の異動と新役員体制を決めた。代表取締役社長（セールス・カテゴリー推進室長）には國松浩前取締役兼常務執行役員（セールス・カテゴリー推進室長）、代表取締役会長・取締役会議長には落合正行前取締役会長・取締役会議長、取締役副会長には堤裕前代表取締役社長が就任した。異動理由として「経営体制の刷新のため」としている。 國松浩氏は1962年2月26日生まれ、64歳。