フジッコは9月1日から家庭用・業務用商品を4〜10％値上げする。原材料や人件費、物流費の上昇を受けたもの。家庭用は昆布製品が10％、豆製品と惣菜が4〜7％、ヨーグルトが7％、デザートが5％、おせちが4〜10％の値上げ。業務用は昆布製品が10％、豆製品と惣菜が5％、おせちが5〜10％上がる。ソース