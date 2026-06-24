DEEN¤¬¡¢¿·Ï¿²»¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEEN The Best DX Ⅱ ～Basic to Respect～¡Ù¤ò9·î2Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§T.M.Revolution¡¢Aqours¤é¤¬Ì¾±éÆÏ¤±¤¿2Æü´Ö¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ä¡Ä°¦¤Ë°î¤ì¤¿¡Ø¥Ð¥ó¥Ê¥à¥Õ¥§¥¹2nd¡Ù´°Á´¥ì¥Ý¡Ë ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØDEEN The Best DX ～Basi