北中米ワールドカップで現地６月23日に、グループＬ第２節の２試合が行なわれた。イングランド対ガーナは、０−０のスコアレスドロー。パナマ対クロアチアは、クロアチアが１−０で勝利した。この結果、勝点４でイングランドとガーナが並び、得失点差でイングランドが１位、ガーナが２位。勝点３のクロアチアが３位で、連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。 グループＬ／ここまでの結果と今後の予定▼第１節