スペインメディアも絶賛した。ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループＫ第２節でウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で快勝した。主将のクリスティアーノ・ロナウドは、初戦のDRコンゴ戦（１−１）では不発だったものの、ウズベキスタン戦では違いを見せつけた。開始早々の６分に先制点を決めると、39分にもゴールを挙げ、チームを勝利に導いた。躍動した41歳のエースは、