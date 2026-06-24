現地６月23日に開催された北中米Ｗ杯のグループＬ第２節で、FIFAランキング４位のイングランド代表は、同74位のガーナ代表とボストン・スタジアムで対戦。０−０で引き分けた。格下と見られる相手に白星を逃したなか、国際サッカー連盟（FIFA）が選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）にはイングランド代表のジュード・ベリンガムが選出された。試合後に英公共放送『BBC』のインタビューに応じた22歳のMFは、POTM受賞につ