歌手の工藤静香さんは6月23日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開しました。【写真】工藤静香の美脚「ミニがとても可愛くてお似合い」工藤さんは「バナナサンドハモリ我慢＆グルメ対決で丸ごと静香SP帰り際に廊下でお会いしたハモリ隊の皆さんとパシャリ!!記念撮影をしました！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、バラエティー番組『バナナサンド』（TBS系）の人気企画「ハモリ我慢」でおなじみの“ハモリ隊”メ