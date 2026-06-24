お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは6月24日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を報告し、家族ショットを公開しました。【写真】名倉潤の家族ショット「ステキな写真」名倉さんは「今日24日は娘の16歳の誕生日娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしました」とつづり、2枚の写真を投稿。娘の誕生日を祝福した時の様子を披露しました。1枚目は、妻でタレントの渡辺満里奈さん、娘、息子との家族4ショットです。身を