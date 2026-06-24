MIKIMOTOは6月、新たなライフスタイルカテゴリー「Home＆Lifestyle（ホーム＆ライフスタイル）」を展開する。MIKIMOTOがこれまで培ってきたジュエリーづくりの精神と美意識を、“身にまとう美”から“日常空間を構成する美”へ。ジュエリーの世界で磨き上げてきた美の構造とクラフツマンシップを、様々なライフスタイルシーンへと広げ、日常に豊かな彩りを添える。新たにMIKIMOTOが展開する「Home＆Lifestyle」は、クラフツマンシ