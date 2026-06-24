ライドオンエクスプレスホールディングスは、グループ企業が展開する、宅配寿司「銀のさら」（以下、「銀のさら」）において、家族や大切な人と心をつなぐ「おうちイベント」を新提案。七夕向け特別商品を6月22日〜7月12日の期間、公式WEBサイト・公式アプリ限定で販売する。また、七夕当日の7月7日には、「デリポイント20倍キャンペーン」を実施する。「天の川」「七夕という季節行事をおうちで手軽に、ワクワクする形で体験して