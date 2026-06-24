人気アニメ『日本三國』の舞台を巡るデジタルスタンプラリー「四都市巡覧記」が開催中だ。【写真集】アニメに出てきたあの場所、この場所！テンション上がる?聖地?の数々大阪、石川、福井、愛媛の4都市を巡る企画で、2026年6月2日から12月31日までは第3弾となる福井県編を実施。福井県内のスポットを巡りながら、作品の世界観を楽しめる。福井県編のコラボビジュアルは、作中にも登場する福井駅が舞台。普段とは異なるスーツや振