「鈴木修 語録かるた」（大人用）スズキは、一昨年12月25日に逝去した元相談役 鈴木修が発信してきた言葉や考えをまとめた「鈴木修 語録」をもとに「語録かるた」を制作し、6月26日から発売する。「鈴木修 語録かるた」取り札（大人用）鈴木修は、自著や取材、記者会見などを通じ、自らの言葉で人生論や経営哲学を語り、多くの人に新たな視点や発見のきっかけを提供してきた。今回発売した「語録かるた」は、そうした言葉や考えを