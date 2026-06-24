「クーリッシュ専用あんぱん」ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドの「ミニクーリッシュ バニラ」と、東京都三鷹市で人気の老舗ベーカリー「トーホーベーカリー」との夢のコラボレーションが実現した。期間限定の新メニュー名は「クーリッシュ専用あんぱん」。6月29日から、トーホーベーカリーで販売する。「クーリッシュ」をあんぱんに注入する、SNSで話題になった簡単レシピ「あんぱんクーリッシュ」推奨。「クーリ